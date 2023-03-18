Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçi ve kadın kooperatiflerinin tarım ürünlerini Kadıköy’e getirerek Dayanışma Pazarı kurdu. Pazarda depremzedelerin yetiştirdiği ve ürettiği birçok ürün yer aldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, depremzedelere desteğe devam ediyor. Bu çerçevede Kadıköy Belediyesi, meydana gelen depremden önce tarladan ürünlerini toplayan depremzede çiftçilerin ve kadın kooperatiflerin yöresel tarım ürünlerini Kadıköy Belediye binası önünde kurulan Dayanışma Pazarına getirerek satış yaptı. Vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterirken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı alana gelerek satışa destek oldu. Satıştan elde edilen gelirlerin yine depremzede çiftçi ve kooperatif üyesi kadınlara aktarılacağı belirtildi.

Pazarda Hataylı çiftçilerden portakal, mandalina, limon; Malatyalı çiftçilerden kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifinden ve Defne Kadın Kooperatifinden yöresel ürünler alıcısına sunulurken, kredi kartının da geçerli olduğu belirtildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak biz depremin ilk gününden beri depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. Fakat gün geçtikçe ihtiyaçlar da farklılaşıyor. İlk başta arama kurtarma vardı, arama kurtarma ekibimiz oradaydı sonra yardımlar çadır kurumları, şimdi orada tarımın ticaretin yeniden dönebilmesi için çiftçinin elindeki ürünü almak mecburiyetindeyiz yani çiftçi satmak zorunda yeniden tarım yapabilmesi için. Çünkü narenciye ürünü ağaçta kaldığı zaman gelecek sene verimi düşüyor. Bu yüzden böyle bir kampanya başlattık. Oradakilere bir can suyu olması için böyle bir kampanya başlattık. Bugün burada bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Umarım getirdiğimiz bütün ürünler satılır ve biz bunun devamını sağlarız. Çünkü eğer buradaki ürünleri tamamen satıp bitirebilirsek oradaki çiftçilerin yeni ürünlerini almak için bizden haber bekliyorlar. Ben bütün Kadıköy’lüleri bekliyorum. Burada sadece limon, mandalina veya kuru kayısı almıyosunuz. Ordaki çiftçiye destek oluyorsunuz. Bu şekilde görsünler, limonu her yerden alabilirler ama buradan alınan bir limon enkaz altında kalan çiftçinin alın teri emeği” dedi.