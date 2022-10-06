Kadıköy Belediyesi, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışları sebebiyle ilçede eğitim görmeye başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencileri için kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışları sebebiyle ilçede eğitim görmeye başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencileri için kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen her ürünün fiyatı da her geçen gün zamlanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünlerinde artış oranı yüzde 100’ü aştı. Kadıköy’de ise çocukları ilkokula yeni başlayan ailelere belediye kırtasiye malzemesi hediye ederek destek oluyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu belirlenen yaklaşık 3 bin 500 1.sınıf öğrencisine içerisinde, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel ve çeşitli okul araç ve gereçlerinin bulunduğu çantalar hediye ediliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın komşularına bir mesajı var. Mesajında Odabaşı, “Değerli komşum, çocuğunuzun ilkokula başladığı bu heyecanlı dönemde Kadıköy Belediyesi olarak küçük bir hediyeyle yanınızda olmak istedik. Kadim geleneğimiz olan komşular arası dayanışma ve birliktelik ruhuna katkı sağlayacağına inandığımız bu hediyemizi, çocuğunuzun mutlu ve sağlıklı günlerde kullanmasını dilerim. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülüşlerin eksik olmaması ümidi ve en içten sevgilerimle” ifadelerini kullandı.