Suriye’den Türkiye’ye göç eden Türkmen asıllı Ali ve Rande Shawi çiftinin 6 yaşındaki kızları Kader, İzmir’de gördüğü koklear implant ameliyatı sonrası işitme cihazı yardımıyla ilk kez duymaya başladı.

Suriye’den Türkiye’ye göç eden Türkmen asıllı Ali ve Rande Shawi çiftinin 6 yaşındaki kızları Kader, İzmir’de gördüğü koklear implant ameliyatı sonrası işitme cihazı yardımıyla ilk kez duymaya başladı.

2016 yılında Türkmen asıllı ailesiyle Suriye’den Türkiye’ye göç eden 6 yaşındaki Kader Shawi, boyun eğriliği nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Kontroller sırasında, Kader’in kulağındaki yoğun iltihap nedeniyle duyma kabiliyetini kaybettiği belirlendi. Minik Kader, İzmir’de yapılan koklear implant ameliyatı sonrası İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İşitme Değerlendirme Merkezinde (ÇİDEM) takılan işitme cihazı ile etrafındaki sesleri ilk kez duydu.

"Kızımdan daha fazla heyecanlandım"

Kızıyla ilk kez konuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Rande Shawi, “Kızımın sesimi ilk kez duymasına çok sevindim. Ben ondan daha fazla heyecanlandım. Bütün doktorlara, bu ameliyata vesile olan insanlara teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Hayalimiz onun diğer insanlar gibi hayatına devam etmesi, konuşması. Geride kalmasını istemiyoruz. Kızım şu anda ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Duymadığı için derslerde sorun yaşıyordu” derken, baba Ali Shawi ise “Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Duyması bize mutluluk ve sevinç verdi” dedi.

"Konuşması için eğitim alacak"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gül Caner Mercan ise Kader’in sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Kader yeni doğan döneminde işitme taramasından geçemeyince ileri tetkiklerde işitme kaybı tespit edilebildi. Aslında ileri işitme kaybı olan çocukların koklear implant olup olmayacağına 1 yaşından sonra karar veriyoruz ve 2 yaşından önce de ameliyat etmeye çalışıyoruz. Tanıdan 3-4 ay sonra Kader’de cihaz kullanımına başladık. Düzenli kontrollere de geldi. Ardından koklear implant ameliyatı oldu. Bu tedavide işitme cihazını aksatmadan kullanmak çok önemli. Her ne kadar ameliyat tam işitme sağlasa da beyne işitme sinyali bir süre gitmeyince beyindeki işitme merkezleri gerilemeye başlar. Daha sonra ne yaparsanız yapın çocuk sesi duysa bile anlayamaz. Ameliyat öncesinde düzenli işitme cihazı kullanımı bu yüzden çok önemli. Burada görev ailelere düşüyor. Kader’in annesi çok bilinçliydi ve Kader’e düzenli olarak cihazı kullandırdı. Konuşmaya başlama süresi ise çocuktan çocuğa değişen bir durum. Kader için şimdi yoğun bir eğitim gerekecek.”