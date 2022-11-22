Samsunspor’un başarılı futbolcusu Kadeem Harris, takım olarak son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve bu formu Ankara Keçiörengücü maçında da korumak istediklerini söyledi.

Samsunspor’un başarılı futbolcusu Kadeem Harris, takım olarak son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve bu formu Ankara Keçiörengücü maçında da korumak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 3’ü ligde olmak üzere 4 kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı. Son haftayı BAY geçen kırmızı-beyazlılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşması hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde devam etti. Karadeniz temsilcisinin kanat oyuncusu Kadeem Harris, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Takım olarak çok iyi işler yapmaya başladık”

Son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istediklerinin altını çizen Kadeem Harris, “Takım olarak son haftalarda çok iyi işler yapmaya başladık. Maçlarda istediğimiz sonuçları almaya başladık. Güzel bir ivme yakaladık. 3 puan alamadığımız maçlarda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan sonraki maçlarda bu şanssızlığımızı kırmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oynadığım son maçlardaki performansımdan memnunum. Burada en önemli hedef galip gelmek. Ben de takımımızın galibiyetinde pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlamak istiyorum. Bir sakatlığım vardı ama şu anda kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum” dedi.

“Keçiörengücü maçı bizim için çok önemli”

Üst sıralarda yer alan Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini dile getiren Harris, “Şu anda 2022 Dünya Kupası oynanıyor. Biraz garip ama biz futbolcular maç oynamaktan keyif aldığımızdan dolayı lig devam ettiği için de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Anakara Keçiörengücü bizim için çok önemli bir maç olacak. Üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi olacak. Bizim için maç güzel geçer ve istediğimizi alırız diye umuyorum” diye konuştu.

Sezon başında Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv’den transfer edilen Kadeem Harris, bu sezon Samsunspor forması ile 13 maça çıkıp 1 gol attı, 2 de asist yaptı.