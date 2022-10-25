Diyarbakır’ın tatlı sektöründe marka isimlerinden olan Kadayıfçı Sıtkı Usta, bir vakfın yetim üyesi ailelere tatlı ikramında bulundu.

Diyarbakır’ın tatlı sektöründe marka isimlerinden olan Kadayıfçı Sıtkı Usta, bir vakfın yetim üyesi ailelere tatlı ikramında bulundu.

Diyarbakır’ın tatlı sektöründe marka isimlerinden olan Kadayıfçı Sıtkı Usta, yetim çocukları unutmayarak bir vakfın yetim üyesi ailelerine vakıf vasıtasıyla paketlenmiş tatlılar dağıtıldı. Sıtkı Usta ailesi, vakıf ve çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade etti. Sıtkı Usta ailesi, “Yetim aileleri sevindirmek, bizleri çok mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte de böylesi insani yardımlar yaparak, ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimiz ve özellikle de yetimlerimizi sevindirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.