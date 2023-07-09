Kaçkar Dağları’nda yürüyüş yaptığı esnada düşerek yaralanan dağcı kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tolga T. isimli dağcı, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’nda konakladıktan sonra sabah saatlerinde Kaçkar Dağlarında bulunan buzul bölgesine tırmanış yapmak için yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçtikten bir süre sonra dağcı telefonla yetkililere düşmesi sonucu kolundan, omuzundan ve ayağından yaralandığını bildirdi. Bulunduğu bölge tespit edilen dağcı için Rize’den olay bölgesine Rize AFAD, JAK, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. İlk önce iki profesyonel dağcı yaralanan dağcıya ulaştı. Rize AFAD tarafından çağırılan Sahil Güvenlik’e ait helikopter hava şartlarından dolayı yaralanan dağcıyı alamayınca yaralı vatandaşın yanına Rize’den ulaşan dağcıların verdikleri bilgilerle, vatandaşın Rize tarafından indirilmesinin tehlikeli olacağı ve Artvin’in Yusufeli ilçesi tarafından indirilmesi gerektiği ekiplere bildirdi. Yusufeli bölgesinden Artvin AFAD, İstanbul ve Rize AKUT ile yöredeki sivil dağcılardan oluşan 17 kişilik ekip, yaya olarak önceden belirledikleri alana 4 saatte ulaşarak dağcının tedavi altına alınmasını sağladı. Kurtarılan dağcı yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.