İzmir’in Karabağlar ilçesinde silah zoruyla eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan ve kaçırıldığı araçla Güzelbahçe’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Talihsiz gencin tabutuna gelinlik duvağı örtüldü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde silah zoruyla eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan ve kaçırıldığı araçla Güzelbahçe’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Talihsiz gencin tabutuna gelinlik duvağı örtüldü.

Olay, 5 Mart günü saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyulu, İstihkam Viyadüğü’nü geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alican Şara (22), Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak’ta otobüs durağında bekleyen ve eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö. (17) adlı kız çocuğunun yanında durdu. Yanında bulundurduğu tabancasını G.Ö.’ye doğrultan Şara, silah zoruyla kız çocuğunu 35 HB 2719 plakalı hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında sıkı bir takip başladı.

İkisinin de cansız bedeni bulundu

Polis ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu’na kadar devam etti. Limontepe’den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İntihar ettiği esnada Şara’nın seyir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara’nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.’nün ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tabutuna duvak örtüldü

Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Alican Şara’nın cenazesinin dün defnedildiği öğrenilirken, G.Ö. ’nün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından bugün ailesine teslim edildi. 17 yaşında hayattan kopartılan genç kızın cenazesi Karabağlar ilçesinde bulunan Esma-ül Hüsna Camii’ne getirildi. Lise 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilenn G.Ö.’nün tabutuna gelinlik duvağı örtülürken, cenazeye G.Ö.’nün babası Ramazan Özdemir, annesi Günay Işıklar ve 11 yaşındaki kardeşi G.Ö.’nün yanı sıra okuldaki sıra arkadaşları da katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, genç kızın arkadaşları da ayakta durmakta güçlük çekti. G.Ö.’nün cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kaynaklar Mezarlığı’na götürüldü.