Adana’da dün bir kadın ve erkek tarafından kaçırılan 5 yaşındaki otizmli çocuk Karataş ilçesine yapılan operasyonda bulunurken, zanlılar gözaltına alındı.

Adana’da dün bir kadın ve erkek tarafından kaçırılan 5 yaşındaki otizmli çocuk Karataş ilçesine yapılan operasyonda bulunurken, zanlılar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki otizmli Cihan Acil evinin önünde oynarken yanına gelen bir kadın ve erkek çocuğun elinden tutup götürdü. Bu anlar ise sokaktaki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Küçük çocuk eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi, bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından bir kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi. Polis yaptığı çalışma sonucunda çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla çocuğu buldu. Kadın ve erkek gözaltına alınırken, çocuk sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.