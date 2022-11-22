Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezinde (KAÇEM) gerçekleştirilen ücretsiz kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezinde (KAÇEM) gerçekleştirilen ücretsiz kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Son iki yılda 504 kadın kursiyere eğitim veren KAÇEM bünyesinde halen El Sanatları, Tekstil, Cam İşleme, Cam Fizyon, Seramik, Banto Takımları Dikimi, Çocuk Bakım Elemanı ve Giyim gibi 8 farklı branşta ücretsiz kurslar devam ediyor. Paşakonağı yanındaki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası içerisinde yer alan KAÇEM atölyelerinde düzenlenen ücretsiz kurslara katılan kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de ürettikleri ürünleri pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. KAÇEM kurslarında kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kursiyer kadınlarla da bir süre sohbet etti. Daha sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş yöneticileri ile bir toplantı yapan Başkan Savran, kentte kadın istihdamının arttırılması ve kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması konusunda yeni projeleri değerlendirdi. Toplantıya ayrıca; Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Nafiz Dirikoç’ta katıldı.

Nevşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Savran; "Kadın mutluysa, huzurluysa toplum da mutlu olur. Bizler her zaman hanım kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.