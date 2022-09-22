Nevşehir Belediyesi tarafından kadınların serbest zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, hobi edinmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM)’de açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından kadınların serbest zamanlarını sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerine, hobi edinmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM)’de açılan kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki KAÇEM’de açtığı kurslar sayesinde kadınlara ücretsiz hobi ve meslek edinme kursları veriyor. Kadınlara ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan KAÇEM, açtığı kurslarla kadınlara üretim yapma ve aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı da sunuyor.

Farklı Branşlarda Ücretsiz Kurslar Açılıyor

Bugüne kadar Ev Aksesuarları Hazırlama, Yatak Odası Tekstili, Banyo Takımları Dikimi, Dekoratif Minder Dikimi, Dekoratif Örtü Dikimi, Dekoratif El Aksesuarları Hazırlama, Turistik Hediyelik Eşya Yapımı, Çocuk Bakıcılığı, İğne Oyası Yapımı, Tığ Örücülüğü, Yaş Pasta Yapımı ve Halı Dokuma gibi farklı branşlarda onlarca kurs açılan merkezde kadınlar kurslara ücretsiz olarak katılabiliyor. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gülbahçe içerisindeki modern binasında bulunan atölyelerinin yanı sıra 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan kurs merkezlerinde hafta içi gerçekleştirilen kurslarda eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Merkezde halen devam eden Cam İşleme, El Sanatları, Çeyiz Ürünleri Hazırlama ve Giyim kurslarına katılan kadınlar ise öğrendikleri bilgi ve becerilerle ürettiklerini pazarlamayı hedefliyor.

Katıldıkları kurslar sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de meslek edinme şansı yakaladıklarını belirten kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

Anneler Kursta Çocuklar Oyunda

Bu arada Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından KAÇEM kurslarına katılan çocuklu anneler için merkezde Çocuk Oyun Alanı da açıldı. Kadınlar hafta içi düzenlenen kurslara gelirken beraberinde getirdikleri çocuklarını oyun alanına bırakabiliyor. Çocuklar burada Çocuk Gelişimci nezaretinde çeşitli oyun ve el becerisi aktivitelerine katılırken anneler ise kurs sonrası çocuklarına eşlik edebiliyor.