Eskişehir’de yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucu 3 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.

Eskişehir’de yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucu 3 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışından temin edilen bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ile makaron ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu K.E ve E.E. adlı şüpheliler, S.K. isimli şahıstan kaçak malzemeleri teslim aldığı esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalar sonucunda, 16 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 501 adet içine tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makarona tütün doldurma makinası ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.