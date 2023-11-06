Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şahıs gözaltına alınırken, 15 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 20 bin adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 15 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.