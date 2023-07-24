Denizli’de kaçaklığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese yönelik gerçekleşen operasyonda; sarma sigara, kaçak içki ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hapis cezasıyla aranan 2 kişi de tutuklandı.

Denizli’de Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uygulama noktasında durumundan şüphelenilip durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; 6 milyon adet (dal) sarma-dolma sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

İl genelinde “Silah Ticareti” suçunun önlenmesi için gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan 1 şüpheli hakkında “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun” suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet muşta ele geçirildi. Ayrıca tefecilik suçundan hakkında 5 yıl netleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile 10 yıl netleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 kişi yakalanıp, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.