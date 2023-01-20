Eskişehir’de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 12 kişi yakalanırken yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Eskişehir’de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 12 kişi yakalanırken yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 12 şüpheliye ait 6 iş yeri, 3 depo ve 1 evde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda, 790 bin 400 dal sahte bandrollü makaron, 107 bin 20 dal sarılmış sigara, bin 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, bin 440 adet cinsel içerikli ürün, bin 306 adet gümrük kaçağı benzinli çakmak, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 155 litre etil alkol, 104 kilogram kıyılmış tütün, 83 adet bıçak, 81 litre sahte içki, 70 adet çakmak benzini, 70 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ve 4 adet kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.