Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik yapılan gece baskınında 500 bin TL’lik yasa dışı ürün ele geçirildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde, gece saatlerinde şüpheli bir kamyon hareketliliği tespit eden KOM ekipleri, anında harekete geçti. Depoya malzeme indirildiği sırada yapılan baskında, piyasa değeri 500 bin TL’yi bulan tam 790 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak E.M. (27) isimli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin aralıksız devam edeceğini ve yasa dışı ticarete geçit verilmeyeceğini belirtti.