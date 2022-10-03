Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda akaryakıt kaçakçısı 2 şahıs yakalanırken, 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda akaryakıt kaçakçısı 2 şahıs yakalanırken, 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İş merkezinde telefon bataryalarının patlamasıyla çıkan yangın korkuttu İş merkezinde telefon bataryalarının patlamasıyla çıkan yangın korkuttu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 şahsın ikametlerine ve 2 kamyona eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 12 ton karışımlı akaryakıt, 15 adet 1 tonluk tank, 1 adet 2.5 ton kapasiteli elektronik kantar, 1 adet 2.5 ton kapasiteli forklift ve 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen materyallere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.