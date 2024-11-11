Kayseri’de polis ekipleri tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Sahte Dışişleri Bakanlığı ve jandarma personeli yakalandı Sahte Dışişleri Bakanlığı ve jandarma personeli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 adet tarihi eser, 14 bin 120 dal makaron ele geçirildi.

Çalışmalarda 6 olay çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatılırken, aranan şahıslar kapsamında da 19 şahıs yakalandı.

Kaynak: iha