Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak çay ve tütün taşıyan tır yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, çay ve tütün tespit köpeği, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesinde A.A. idaresindeki tır, kimlik sorgusu için durduruldu. Durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpekleri ile yapılan kontrolde 280 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara, 4 kilogram nargile tütünü ve 7,5 kilogram kaçak çay bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.