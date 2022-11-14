Denizli genelinde “Eşya Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 18 adet çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu, 26 adet cep telefonu aksesuarı ve 8 adet kaçak kamyon lastiği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli’de eşya kaçakçılarına yapılan 2 farklı operasyonda kamyon lastikleri ve cep telefonları ele geçirildi.

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