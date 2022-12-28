Yurdun çeşitli noktalarında kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenirken ele geçirilen ve aralarında piton yılanı, Çin su ejderi, papağan ve makak maymunlarının da bulunduğu 108 hayvanın yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu. Yeni yuvalarına yerleştirilen kaçak hayvanların piyasa değerinin ise 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Yurdun çeşitli noktalarında kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenirken ele geçirilen ve aralarında piton yılanı, Çin su ejderi, papağan ve makak maymunlarının da bulunduğu 108 hayvanın yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu. Yeni yuvalarına yerleştirilen kaçak hayvanların piyasa değerinin ise 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenirken ele geçirilen 108 hayvana yuva oldu. Aralarında 65 kiloluk piton yılanı, Çin su ejderi, gekkotalar, iguanalar, papağanlar ve makak maymunun da bulunduğu 108 hayvan, İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilerek Gaziantep Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Yeni yuvalarına yerleştirilen kaçak hayvanların piyasa değerinin ise 5 milyon lira olduğu belirtildi.

“Hayvanlar burada kendini güvende hissediyor”

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı’nın yeni üyelerinin tanıtıldığı programda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanlara ve yeni üyelere en iyi şartlarda ve doğal ortamlarına uygun bakıldığını belirtti. Şahin, “Burası hem Avrupa’nın hem dünyanın sayılı merkezlerinden bir tanesi. Buraya gelen hayvanlar hayat buluyor. Mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. O yüzden de burası Türkiye’de hayvan toplama ve yeni yaşam merkezi gibi oldu. Doğurganlık burada çok yüksek. Normalde aslanlar kaplanlar en fazla ikiz doğurur burada dördüz doğuruyor. Gastronomi memleketi olmasının da burada bir faydası var. Mutlular, onlar mutluysa bizde mutluyuz. Yılda 5 milyonun üzerinde ziyaretçimiz geliyor. Burada insanlar tüp bebek yapılmış filleri görüyor. Zürafaları görüyor. Sürüngenleri görüyor. Şu anda akvaryumun içerisindeyiz. Yeni projelerimiz var. Uğur böceği ile ilgili bahçe yapıyoruz. Ayrıca şu anda içinden geçeceğimiz bütün okyanus balıklarının içinde olduğu çok büyük yeni bir akvaryum yatırımın anlaşma aşamasındayız. İnşallah bir yıl içerisinde onu da tamamlayacağız. Türkiye’nin en büyük, en güzel akvaryumunu buraya yapacağız.” diye konuştu.

Şehre getirilen hayvanların çoğu sürüngenlerden oluşuyor

GBB Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak yollarla ülkeye sokulurken yakalanan sürüngenlerden 108’ini Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirdiklerini ifade etti. Özsöyler, “Şehre getirilen hayvanlar ağırlıklı olarak sürüngen hayvanlardan oluşuyor. İçerisinde 65 kilo civarında ağırlığa sahip albino pitonları, kaya pitonları, bal pitonları, baranlar, Çin su ejderleri, gekkotalar ve iguanalar başta olmak üzere papağanlar, makak maymunlarının bulunduğu 108 hayvanı Gaziantep’e getirdik. Bunlar ülkeye kaçak yollarla sokulduğu için satılmak istenmesi durumunda yaklaşık 5 milyon lira piyasa değeri var. Bu hayvanlar artık Gaziantep’te emin ellerde” ifadesini kullandı.