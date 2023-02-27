Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak yapılarla mücadele çerçevesinde, ilçede faaliyet gösteren beton döküm firmalarına “ruhsatsız yapılara beton dökülmemesi” yönünde resmi yazı gönderildi.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak yapılarla mücadele çerçevesinde, ilçede faaliyet gösteren beton döküm firmalarına “ruhsatsız yapılara beton dökülmemesi” yönünde resmi yazı gönderildi.

Yazıda son yaşanan depremlerin, durumun ciddiyetini ve aciliyetini gözler önüne bir kez daha sermiş olduğu ve bu konuda bazı önlemlerin alınması zaruretinin doğurduğu ifade edilirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 06.11.2020 55905 sayılı ilgi yazısında da konuyla ilgili bazı hususlara dikkat çekildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgili yazısında, "4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun çerçevesinde giren ve Yapı Ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğu yapı denetim firmaları tarafından denetlenmekte, yapım aşamaları (fiziki seviyeleri) Ulusal Yapı Denetim Sistemine yüklenmekte ve ilgili Belediye Başkanlıklarınca da kontrol edilmektedir. Fakat ruhsatsız (kaçak) yapılara ilişkin herhangi bir denetim yapılmamaktadır. Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereğince İl Müdürlüğümüz bünyesinde Piyasa Gözetim ve Denetimi yapılmakta olup taze beton denetimi bakımından yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna yönelik olarak ruhsatsız (kaçak) yapılara dökümü yapılan taze beton ve ayrıca kullanılan diğer malzemelerin denetimi yapılamadığından, ilimiz sınırları içerisinde bazı alanlarda fay hattı üzerinde yerleşim birimlerinin yer alması nedeniyle, olması muhtemel bir deprem felaketinde can ve mal kaybı gibi telafisi mümkün olmayan problemlerin yaşanmaması adına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, hazır beton tesislerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca ruhsatsız (kaçak) yapılaşmayı önleyebilmek adına ilgili mercilerden (Meclis, vb.) beton dökümünün denetlenmesine yönelik kararların alınarak, ruhsatsız (kaçak) yapılara beton dökülmemesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir." denildiğini belirten Bodrum Belediyesi, Yarımada’da beton üretim ve döküm faaliyeti gösteren firmalara gönderdiği yazıda, “Bu çerçevede Afet Riskine Karşı Alınacak Tedbirler ve Kaçak Yapılaşmayla Mücadele çerçevesinde, belediye sınırları içerisinde ruhsatsız (kaçak) yapılara beton dökülmemesinin önem arz etmekte olduğunu aksi tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde belediye tarafından gerekli yasal işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.