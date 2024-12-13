Afyonkarahisar’da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs Şuhut’un Balçıkhisar köyünde Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.