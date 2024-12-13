Afyonkarahisar’da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Polisten kaçak sigara ve makaron operasyonu Polisten kaçak sigara ve makaron operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs Şuhut’un Balçıkhisar köyünde Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha