Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları istihbarat üzerine iki farklı ikamette yaptığı aramada kaçak tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; Ö.D. (41) ve Ş.D. isimli şahısların ikametgâhlarında yapılan aramada, 16 kilogram 500 gram kıyılmış tütün, 11 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin adet boş makaron filtre, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.