Bolu’nun Göynük ilçesinde takibe alınan ve işyerlerine kaçak tütün ve binlerce makaronu bıraktığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde takibe alınan ve işyerlerine kaçak tütün ve binlerce makaronu bıraktığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün bulundurduğundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Yapılan takip sonucunda araçta bulunan kaçak tütün ve binlerce makaronu daha önce işlem yapılan bir ev ve işyerine bırakıldığı tespit edildi.

Ekiplerin ev ve işyerine yaptıkları operasyonda 24 kilo 380 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, bin 600 dolu bandrolsüz makaron, 40 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.