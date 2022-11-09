Antalya’da kaçak tütün ticareti yaptığı belirlen 10 şahsa işlem yapıldı.

Antalya’da kaçak tütün ticareti yaptığı belirlen 10 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 1 milyon 368 bin 200 adet boş makaron, 48 bin 380 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 988 adet elektronik sigara, kartuş, likit, 914 kilogram kıyılmış tütün, 505 adet kaçak puro, 210 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak içki, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.