Eskişehir’de kaçak tütün satan bir şahsın evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda çok miktarda tütün, makaron ve sigara ele geçirildi.

Eskişehir’de kaçak tütün satan bir şahsın evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda çok miktarda tütün, makaron ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucunda kaçak tütün sattığı belirlenen R.İ. isimli şüphelinin işyerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 20 kilogram satışa hazır tütün, 532 paket tütün, 10 bin 640 dal sigara, 2,7 kilogram kıyılmış tütün, bin 230 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet terazi ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli şahsa, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.