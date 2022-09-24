Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 1 ev, 1 işyerine yapılan baskında ve 2 araçta yapılan aramada 159 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinası, 13 kilogram nargile tütünü ve 700 adet bandrolsüz boş sigara paketleri

ele geçirildi. Olayda, Ş.Ç., isimli bir şahıs gözaltına alındı.