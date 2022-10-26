Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında "Nefes" isimli operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 suç grubu deşifre edilerek, bunların yasa dışı faaliyetlerine son verilmişti. Ayrıca KOM birimlerince bu yılın ilk 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş ve 425 milyon adet doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edilerek, yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

Kaçakçılık ve organize suç gruplarıyla mücadele çerçevesinde yapılan uzun soluklu çalışmalarda bandrollü olarak yasal bir şekilde satılması gereken makaron ve tütün mamullerinin bandrolsüz olarak satıldığı, suç gruplarının temin etmiş oldukları makine düzenekleri ile yasa dışı imalathane kurdukları, üretilen yasa dışı makaronların 20’li paketler halinde tüketiciye ulaştırıldığı belirlendi. Makaron doldurmaya yarayan makinaların üretimini yapan ve bu makinaları sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan şahıs ile şirketlerin tespit edilmesinin ardından KOM Başkanlığı harekete geçti. Bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik yapılan çalışmalarda Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa’da 9 suç grubu deşifre edildi. Uzun süreli takip ve tespit çalışmalarında suç gruplarının yasadışı ürünleri tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarılarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Nefes-2 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amaçlandı.

198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor

Operasyon çerçevesinde tütün mamulleri ve makaronları yasa dışı imalathanelerde üreten ve yasa dışı ticaretini yapan suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 583 adreste arama yapılarak, 198 şüpheli gözaltına alınacak.