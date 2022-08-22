Denizli’de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda yakalanan 2 kişiden çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Denizli’de kaçak tütün mamulü satıcılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda yakalanan 2 kişiden çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik tütün mamulü satıcılarına operasyon yapıldı. Yapılan 2 farklı operasyonda 2 kişi yakayı ele verdi. Yapılan aramalarda; 9 bin 800 adet kaçak makaron, 16 bin 700 adet kaçak dolma sigara, 4 paket kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.