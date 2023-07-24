Sivas’ta düzenlenen operasyonla 3 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Adres ve araçta yapılan aramalarda1 kilo 700 gram açık kıyılmış tütün, 2 kg paketlenmiş tütün, 15.040 dal içi tütünle dolu bandrolsüz makaron1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet basınçlı hava kompresörü ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 3 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.