Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kompresörlü sigara sarma makinesi ile kaçak sigara üretimi yapan iki kişi jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde ikamet eden V.K. ve K.K. isimli şahısların ikametlerinde kompresörlü sigara sarma makinası ile kaçak sigara üretimi yaparak piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 120 bin adet bis makaron, 150 bin adet dolu makaron, 200 bin adet kilitli poşet ve 112 klogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.