Eskişehir’de kaçak sigara sattığı tespit edilen ve aracında bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirilen şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta arama yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda muhtelif markalarda bandrolsüz 860 paket sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.