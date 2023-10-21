Eskişehir’de kaçak yollarla temin ettiği 376 paket sigarayı satarak haksız kazanç elde eden şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği kaçak sigaraları Odunpazarı ilçesinde satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda ele geçirilen 376 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.