Eskişehir’de kaçak yollardan temin ettiği sigaraları sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanırken, bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir’de kaçak yollardan temin ettiği sigaraları sattığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanırken, bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Odunpazarı İlçesi Ağapınar Mahallesi’nde ikamet eden 1 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı. KOM Şube Müdürlüğü ve Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphelinin aracında yapılan aramada toplam bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.