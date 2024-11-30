DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü bağlı Düzce, Akçakoca, Yığılca, Gölyaka orman işletme müdürlüğü ekipleri kaçak orman emvaline karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması kapsamında, olabilecek kaçak emval nakliyatının önüne geçmek amacıyla “Mobil Koruma Kontrol" noktalarında (sabit ve geçici) denetimler gece gündüz aralıksız devam ediyor.

Orman içi, orman yolu ve köy yollarında, karayollarında ve ana arterlere bağlanan mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, ekipler tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durdurularak damga ve taşıma belgeleri denetleniyor. Benzer önleme ve arama uygulamalarına devam edileceği bildirilirdi.