Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak olarak toplanan 600 kilogram deniz kestanesi, tekrar denize bırakıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak olarak toplanan 600 kilogram deniz kestanesi, tekrar denize bırakıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Su ürünleri kontrol görevlilerimiz tarafından hafta içi ve hafta sonu gelen ihbar ve rutin olarak yapılan denetimlerde 1380 sayılı su ürünleri kanuna muhalefetten kaçak olarak tespit edilen kestane avcılığı ile ilgili şahıslara yasal işlem yapıldı. El konulan 20 torba (yaklaşık 600kilogram) deniz kestaneli henüz canlı olduklarından denize iade edildi” denildi.