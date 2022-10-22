İzmit Körfezi’nin doğusunda, kuş gözlem noktasının bulunduğu bölgede kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin yaptığı operasyon neticesinde kaçak midye avı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Topladıkları midyelerle birlikte sudan çıkarılan şahıslara idari para cezası uygulandı. Midye avcılığında kullanılan malzemelere el konulurken, toplanan midyeler ise yeniden denizde doğal ortamlarına bırakıldı.

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