Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi’nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak midye avcılarına operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişinin kaçak olarak topladığı midyelere el koyularak denize geri bırakıldı.

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