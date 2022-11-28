Denizli’de tütün, alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de tütün, alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de FETÖ üyesi 17 kişi tutuklandı Denizli’de FETÖ üyesi 17 kişi tutuklandı

Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki, Eşya Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin yapılan aramada 71 kilogram kıyılmış tütün, 90 paket sigara sarma kağıdı, 1 telefon, 23 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.