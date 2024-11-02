Afyonkarahisar’da internet üzerinden kaçak makaron dolumu yapan makineleri satmaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanlar ilçesinde yaşayan A.D. ve F.Ç. isimli şahısların internet üzerinden kaçak makaron dolumu yapan makineleri satmaya çalıştığını fark etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada şahısların satmaya çalıştığı makinelerde ele geçirildi.