Kurban bayramını fırsat bilip seyyar tablalarda ve alakasız dükkanlarda kıyma çeken kişilere yönelik Adana’da tedbirler arttırıldı. Ekiplerin, kurban bayramı süresi boyunca kayıt dışı kesim ve kıyma çekenlere yönelik denetimler yapacağı bildirildi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar ve kasaplar bütün hazırlıklarını tamamladı. Ancak bu sene kaçak kurban eti kıyması çekenlere 65 bin lira ceza kesileceği öğrenildi. Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi.

Yağmur, “Tarım İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yapacaklar. Senede bir kez kurban oluyor, bakkalı, marketi, berberi, lastikçisi kıyma makinesi koyuyor kapıya yazıyorlar kıyma çekilir diye. Bunun önüne geçmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu sene kasap ve belgesi olmayan işletmeler harici kaçak kıyma kesiminin cezası 65 bin lira. Buna geçit vermeyeceğiz” dedi.