Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanırken, kullandıkları aletlere el koyuldu.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanırken, kullandıkları aletlere el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Alpu İlçesi Büğdüz Mahallesi yakınlarında bulunan Köykıran Mevkii’nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye baskın yapıldı. Minibüsleri ile kaçmaya çalışan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait araçta yapılan arama sonucunda kazıda kullanılan kürek, kazma, keser, halat, hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.