Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da antik kent ve sit alanlarındaki kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 1. Derece Sit Alanı olan Değirmendere Tepe mevkiinde 5 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 5 şahıs kaçak kazı yaparken suç eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada kaçak kazıda kullanılan 1 adet tulum, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 3 adet gaz maskesi, 7 adet fitre, 2 adet el feneri, 2 adet kafa lambası, 7 çift iş eldiveni, 2 paket pil, 10 adet mum, 1 adet keser, 1 adet 2 metre kılavuz çubuğu, 1 adet murç, 1 adet demir kazı çapası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.