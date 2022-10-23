Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi Kepez mevkiinde ekiplerce yapılan huzur, güven devriye faliyeti esnasında S.Ç., ve M.K.’nin kaçak kazı yaptıkları görüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada, iki farklı noktada kazılan yerin birincisi, yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde olduğu, diğer ikinci noktanın 10 santim derinliğinde ve 30 santim genişliğinde olduğu tespit edildi. Olay yerinde; 1 adet el küreği, 1 adet el dedektörü, 1 adet çekiç, 1 adet demir murç, 3 metre uzunluğunda halat, 2 adet eldiven ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.