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Eskişehir’de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıcakaya İlçesi’nde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu Mevkii’nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA