Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde define bulmak isteyen C.P., S.Ş., S.D., Y.Ş. ve N.P. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şahıslar suçüstü yakalandı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.