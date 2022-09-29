Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Tekören Mahallesi’nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda; 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet tarama cihazı ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

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