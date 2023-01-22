Olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet kurusıkı mermi, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 4 adet define arama çubuğu, 1 adet şakül, 1 balta, 1 adet el testeresi, 1 adet balyoz ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seyitgazi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Cevizli Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda Cevizli Mahallesi Katranlık mevkiinde M.B., E.B., M.M.Ü., B.D., isimli şüpheliler kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

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