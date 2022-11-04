Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde 4 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde 4 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Odunpazarı Akçakaya Mahallesi Gümüşkuyu mevkiinde kaçak kazı bilgisi aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıs, kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte; 1 kürek, 2 kazma, 3 manivele, 6 murç ile 1 adet baş feneri, 3 kova, 24 metre halat, 4 metre kablolu 4 LED aydınlatma, 1 keser, 1 çekiş ve 2 çift eldiven ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar haklarında adli soruşturma başlatıldı.