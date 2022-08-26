İlçeye bağlı Büyükyayalar köyü Çötler Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda A.A. (53) F.I.(47) ve R.P.(59) isimli 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda beton delici, kürek, lamba ve küçük üfleme körüğü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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